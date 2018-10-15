打卡風吹進競選總部 支持者也能當網美

2018-10-15 13:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員參選人競選總部已相繼成立，為吸引支持者，「打卡風」也吹進競選總部，有的布置得像是咖啡廳，有的走童趣風格，讓選舉除了煙硝味外，增添幾許浪漫、歡樂氣氛。

民進黨南屯區市議員張耀中的競選總部特地裝置一面花牆，供來訪的支持者拍照打卡，這面花牆在黑色背景及燈光設計襯托下，有如位在時尚咖啡廳。張耀中說，這次總部風格設計是聽年輕人的，而這面花牆似乎有魔法，被拍攝的人都呈現漂亮的一面，他認為選舉是一件快樂的事，希望用愉快的氣氛感動到總部的每一位市民。

另外，走進國民黨西屯區市議員黃馨慧競選總部，映入眼簾的是天花板10數盞五顏六色的吊燈、地面的綠色人工草皮、牆上的藍天白雲圖片及「遇見幸福」字樣，角落還有一座鞦韆，令人忍不住要坐上去。

黃馨慧還製作很多增加打卡趣味的小工具，例如寫著「帥到沒朋友」、「超級讚」、「我最可愛」、「揪愛你」等手板。她說，男生拿著「帥到沒朋友」拍照，嘴角都不由得往上翹，女生則是毫不猶豫直接拿起「靚女就是我」，這種與民眾自然互動的方式，讓選舉變得輕鬆、有趣。

國民黨西屯區市議員張廖乃綸競選總部也有打卡區，一大片藍牆上以金色英文字母氣球拼出「GOOD DAY」，還有一個大型果汁杯造型道具，地上綠色草皮則擺著白色小桌，在這裡席地而坐猶如在戶外野餐，另人心情飛揚，成為親子及女性支持者最愛的拍照點。