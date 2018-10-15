深澳電廠擴建轉彎 藍委批：選舉操作要官員下台

2018-10-15 13:04

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德在立法院宣布停建深澳電廠，立院國民黨團質疑政府高層介入環評會議，進行選舉操作，霸凌專業、霸凌環保，批評經濟部長沈榮津、環保署長李應元應下台以示負責。

國民黨團總召江啟臣指出，民進黨政府的能源政策不管是在深澳還是觀塘，經常是初一十五不一樣，讓民眾深深感覺到，「寧可相信鬼，也不相信賴揆的一張嘴」﹔賴清德霸凌專業、霸凌環保，與環保署成為共犯結構，再把責任推給在野黨、推給新北市長朱立倫。

江啟臣說，深澳電廠推動是在民國94年8月，當時行政院長謝長廷開始，當時還通過580億元經費；民國95年6月深澳電廠環境影響評估通過，當時的行政院長是蘇貞昌，反而決定停建深澳的政策是江宜樺擔任院長時做成。最後，由前行政院長林全在民國105年8月恢復辦理深澳。

國民黨團書記長曾銘宗表示，蘇貞昌在擔任行政院長任內核定擴廠計畫，環保署前副署長詹順貴日前投下關鍵行一票助深澳環評闖關成功，賴清德在立院保證深澳是用「乾淨的煤」，最後沈榮津告訴國人，深澳不建北部缺電。如今為了選舉，深澳可以停建，觀塘強勢過關。

曾銘宗批評，攸關全國民眾民生用電的能源政策竟然讓蔡政府反反覆覆，說變就變，「能源政策視同兒戲，環評專業視同玩具」，為了搶救新北選情，竟然把能源政策、環評程序作為政治操作，國民黨團予最嚴厲譴責，並要求賴清德公開正式道歉，經濟部長和環保署長為錯誤的政策而下台負責。

國民黨立委王育敏批評，蔡政府為了選票什麼都可以交換，連靈魂都可以交換，今天說深澳不蓋，會不會選舉完又說要蓋了，為了政治目的不擇手段， 經濟部沒有告訴民眾的是，三接通過之後，會有128萬千瓦的供應量，但燃氣機組都不知道在哪裡？