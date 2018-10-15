盧秀燕推無限次免費看花博 林佳龍：可能被取消主辦資格

2018-10-15 12:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博下月登場，國民黨台中市長參選人盧秀燕提出憑身分證免費入園的政見，國際園藝生產者協會（AIPH）對此特地來函表達嚴重關切；市長林佳龍今（15）日表示，AIPH來信嚴重關切，不僅鬧上國際事件，甚至可能取消主辦資格，他會全力跟AIPH溝通，也呼籲盧秀燕對外更正說法。

台中市政府在胡志強擔任市長時，與AIPH簽約主辦2018台中世界花卉博覽會採付費入園機制，林佳龍接掌市政後，市府已為市民成功爭取到市民可憑花博卡一日免費入園，之後則以優惠方式購票入園，其他對象都採付費參觀方式辦理。

台中世界花博11月3日開幕，市府推出全票350元、優待票175元等12種票種及專屬台中市民的花博卡，設籍台中者都能申請；盧秀燕則提出市民憑身分證明文件即可免費入園，不限次數參觀花博的政見。因此，花博入園成了市長選戰焦點議題。

林佳龍今受訪表示，AIPH來信嚴重關切，是不是會允許無限次數免費入園，對此國際事件深感遺憾，他要誠懇呼籲所有政治人物，現在無限制免費入園的說法捅了個簍子，如果不妥善處理，最壞可能會被取消資格，他會盡一切努力溝通，避免花博被取消。

林佳龍強調，好不容易爭取到AIPH授權，一切依規定執行，收費是為了確保花博品質，是所有申請授權的城市就得同意AIPH的規定，台中花博如此、台北花博也如此，要開無限免費入園的先例，不但不可能，反而將造成爭議，希望當事人更正說法，選舉只是一時的，辦好花博對台中的影響是長遠的。

新聞局長卓冠廷表示，市府與AIPH在國際場合多次互動，AIPH對這件事表達關心，如果從付費變成台中市民全面免費的博覽會，與雙方簽訂的協議不同，什麼事情都可能發生。何況，這是行之有年的國際活動，並非自己辦的活動，政治人物對外發表自私言論，都會損及城市的利益。

市府副秘書長、台中花博執行長郭坤明也出示AIPH關切信函，其中AIPH態度強烈，用了3次「貶低」的用詞，來強調對無限制免費入園的關切。