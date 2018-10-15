中市民免費無限次參觀花博惹議 盧秀燕總部：非全部免費

2018-10-15 12:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日至明年4月24日舉行，國民黨台中市長參選人盧秀燕提出，若她當選市長，台中市民可免費無限次數參觀。台中市政府今日公布國際園藝生產者協會（AIPH）來函，並指出，此舉恐將造成台中市主辦資格被取消。盧秀燕競選總部則表示，僅台中市民免費參觀，其餘旅客仍須買票，並非全部免費。

台中市政府與AIPH簽約主辦台中花博是採付費入園機制，市府已成功爭取到市民可憑花博卡一日免費入園，之後則以優惠方式購票入園，其他對象均採付費參觀方式辦理。但盧秀燕提出政見，若她當選市長，市民可免費無限次數參觀花博。

市府今日公布AIPH來函，AIPH嚴重關切台中花博是不是會允許無限次數免費入園。市長林佳龍表示，無限制免費入園的說法已捅了簍子，造成國際事件，經市府研判，如果不妥善處理，最壞的情況可能會被取消資格，他會盡一切努力與AIPH溝通，讓這樣的事情不要發生。

對此，盧秀燕競選總部表示，台中花博總經費86億7500萬元，台中市民出了一半的經費，盧秀燕所提倡的是台中市民持身分證免費參觀台中花博，外縣市及外國旅客仍須買票入園，並非全部免費，請林佳龍團隊別混淆視聽。

盧秀燕總部也說，市府花了納稅錢1億2000萬元製作300萬張花博卡，市民願意提供個資才能拿卡免費入園一次，不願意提供個資拿不到卡的市民，竟然無法免費入園，一張花博卡把台中市民分成兩種待遇，市民權益有受損之疑，已產生集體訴訟的問題，市民無法接受其錯誤的政策。