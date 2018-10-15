前手球國手被控詐盲 監院翻案要求高院再審

2018-10-15 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕前手球國手陳敬鎧遭判詐盲一案，監察院調查提出新事證鑑定報告，指出法官以既有心證直接推論陳敬鎧詐盲，卻忽略醫學報告「可以肯定是皮質盲」，故監委王幼玲、蔡崇義、高涌誠與張武修要求研議提起再審及非常上訴。

陳敬鎧於2009年一場車禍視力受損，獲3家保險公司理賠共新台幣500多萬元，事後卻被控「裝瞎詐保」，一審被判4年10月，陳敬鎧不服上訴；經上訴，台灣高等法院高雄分院合議庭認為，陳敬鎧雖車禍造成視力受損，但還能跳接飛盤、自行返校等，綜合判斷視力受損程度應未達理賠標準，依3個詐欺罪分別量刑，改判1年2個月。陳敬鎧今年曾召開記者會喊冤，哽咽表示視覺真的有障礙，「我沒有騙人，也沒有詐騙。」

監察院於10月11日通過監委王幼玲、蔡崇義、高涌誠與張武修的調查報告，要求台灣高等法院檢察署及其所屬研議提起再審，也要求最高法院檢察署檢察總長研議提起非常上訴。

王幼玲等人今天召開記者會說明新事證指出，監院委託中央大學認知神經科學研究所教授洪蘭與北榮醫師組成的鑑定團隊，鑑定結果指出，陳敬鎧大腦視覺系統呈現「極顯著的視覺處理功能障礙」，依照臨床症狀與功能性磁振造影結果，可能罹患功能性視盲。鑑定報告同時指出，接受視覺刺激時，視覺皮質反應低，但其他非典型視覺皮質卻有代償活化現象。監院表示，亦即行為表現與視力功能沒有必然的正相關。

王幼玲說，陳敬鎧因為過去是國手，反應靈敏，但根據彰基、振興醫院和台大醫院，搭配儀器確認，診斷出陳敬鎧確有視覺障礙，惟並非眼球受損，而是視神經和大腦枕葉損傷的「皮質盲」，並沒有使用詐術。王幼玲進一步說，但高分院判決以陳敬鎧諸多日常表現，缺漏並未斟酌盲視相關事證，並只採眼科醫師的器質盲判定，逕自認定他的視力功能在萬國視力0.01以上，就對陳敬鎧成立詐欺罪，「法官顯有心證」。

蔡崇義則說，法官心證根據經驗或論理法則，但此案而言，法官不是醫生，應根據各方面來判斷，「要確信有罪，才能下有罪判決」。蔡崇義說，投保遠早於車禍，投保與視盲也都是真的，就沒有詐術的問題。他認為這是非常特殊的案件，但以諸多醫學報告來看，「可以肯定是皮質盲」。

高涌誠表示，此案用詐欺處理「過於誇張」，且高分院判決透過刻板印象，直覺認為可以自己到學校、簽收郵包、接飛盤，就推論為「詐盲」，超脫醫學報告的法律要件，是最大的瑕疵。

張武修則說，這案子就像「視而不見」，接收到視覺訊息卻無法處理，但行為因慣性能夠反應。法官不能因為覺得這樣的情形奇怪，就予以否定。他說，法官因為「心裡的門窗沒有打開」，忽略科學證據，希冀社會還給陳敬鎧一個公道。