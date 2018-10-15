接見亞洲帕拉運動會代表團 總統肯定：讓世界看到台灣

總統蔡英文今接見「2018年印尼亞洲帕拉運動會」代表團，致詞時對於選手們的優異成績表達激賞。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-15 12:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統今天中午接見參加2018印尼亞洲帕拉運動會代表團，肯定選手們的努力表現拚賽，再度讓世界看到台灣，不過，代表團成員也當面向總統建議，這次賽事的表現不如往前，例如亞帕運網球與羽球賽時移動不如中國代表隊的靈活，後來才發現對方輪椅的材質設計比我們還輕，這些都值得我們改進。

亞洲帕拉運動會是亞洲殘奧委員會為身心障礙人士舉辦的綜合性體育賽事，亞帕運每4年舉辦一次，並和亞運會同一城市。因為第18屆亞運會在印尼雅加達舉辦，所以第三屆亞洲帕拉運動會也於印尼舉行。

總統致詞表示，這次亞洲帕拉運動會我們在11個競賽獲得2金、9銀、14銅好成績，各位都是台灣的英雄，再一次為國家爭取了不起榮耀，總統同時肯定教練與選手花了相當長時間練習，不但要付出汗水還要克服各種阻礙，才能有好成績。總統也謝謝代表團及後勤團隊的努力，並要求教育部門多推廣身心障礙的休閒運動。

不過，代表團成員當面向總統建議，這次賽事的表現不如往前，例如網球與羽球比賽在移動時不如中國代表隊的靈活，後來才發現對方輪椅的材質比我們還要輕，這些都值得我們改進。