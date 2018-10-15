SKR文哲？造訪知名音樂廠牌 柯P：來學真正的嘻哈

柯文哲表示自己是到顏社來學什麼才是「真正的嘻哈」。（圖擷取自臉書「顏社KAO!INC.」）

2018-10-15 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨台北市長參選人丁守中推出嘻哈競選歌曲「台北的未來在手中」，卻被網友諷為是「數來寶」。而台北市長柯文哲今（15）日於臉書貼出影片，造訪台灣知名嘻哈獨立唱片廠牌「顏社 KAO!INC.」，表示要了解一個文化最好的方式，就是親手操作一遍，因此來學什麼才是「真正的嘻哈」。

柯文哲表示，過去參加 beatbox、街舞、電競、電音、嘻哈等活動時，自己都手足無措只能跟著笑，畢竟搞不清楚年輕人的東西。但「要了解一個文化的最好方式，就是親手操作一遍」，而到了顏社開始學習後，才知道原來從作詞作曲、錄音混音、經紀發行都是學問。

柯文哲說，30年前在美國看到一堆年輕人在街角搖搖晃晃唱著歌，沒想到今日會成為世界潮流，所以保有​自由可供發展的環境，文化就會自己成長。「小野老師之前就跟我說過，不要想藉由預算、政策去匡限文化的發展，而是應該尊重其原本的屬性，給予應有的尊重，帶著學習的心去嘗試。」

「顏社 KAO!INC.」為台灣知名嘻哈廠牌，旗下藝人有蛋堡、國蛋、李英宏、春艷、Leo王、夜貓組與DJ MR. GIN，2017年曾開啟「顏社世界巡迴」ALL STAR SHOW，蛋堡、國蛋、李英宏、夜貓組至美國、日本、中國、與台灣共9座城市巡迴，總參與人數達9000人，台北場甚至創下3000張票券於開賣一分鐘內之完售紀錄。