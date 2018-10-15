短短大學路有3種翻譯拼音 基進黨建議一律改通用

2018-10-15 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐台南市東區市議員的基進黨參選人李宗霖與黨部志工群近來針對南市道路路牌調查，發現台南路牌大致有3類錯誤問題，如接火車站後站的大學路就有通用、國音2式與意譯這3種不同拼音方式，這會對外國客人造成混淆、無助觀光，建議市府對路牌英文翻譯一致改為通用拼音。

李宗霖指出，黨志工調查發現的台南路牌3種問題，第1類是路名拼寫錯誤，像是錯字、誤植，如大灣一街的英文標示為Daciao 1st St（大橋一街）；第2是翻譯方式不同、拼音方式混亂，像短短的東區大學路就有通用、國音2式與意譯等3種不同拼音方式；第3是字體不統一、標誌不明、門牌編號錯誤等其他問題。

李宗霖認為，路牌設計是外國旅客到台南的第一印象，如在市區迷路時，就需要路牌指引方向，基進黨會來體檢台南市路牌，目的不是找市府的麻煩，而是希望台南市路牌設計可以做的更好，讓台南真正成為與國際接軌的觀光城市。

基進黨南市黨部說，台灣因為受到黨國體制影響，路名常出現與在地文化沒有關聯的情況，像是常見中山路、中正路，或是充滿黨國教條的民族、民權、民生路，這些路名與在地文化關聯不大，但卻往往占據城鎮重要道路位置，台南就有21條中正路，徒增外國遊客來台遊玩的困擾，重新為道路命名，給予正確路名與翻譯名稱，是推廣台南觀光的基本工程。

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