國家生技園區開幕 蔡總統盼：生醫成為另一兆元產業

國家生技研究園區外觀。（記者簡榮豐攝）

2018-10-15 11:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕規畫超過10年、斥資逾200億元的「國家生技研究園區」，今（15）日開幕，總統蔡英文到場致詞時表示，未來搭配科學技術基本法和生技新藥發展產業條例完成修法，完成軟硬體整合，期許能帶動生醫産業群聚發展，提高就業機會，共同發展另一兆元産業。包括中研院前院長翁啟惠、台北市長柯文哲都到場。

蔡英文表示，國家生技研究園區啟用後，跨部會將會共同支持，包括中研院參與轉譯醫學的運用研發、科技部支援臨床動物試驗、經濟部會鏈結學研跟產業、衛福部則擔任新興藥品法規諮詢，政府單位通力合作，以國家的力量打造出最適生技新藥、疫苗研發的園區。

蔡英文指出，除了相關單位和支援機構的進駐，園區也將擴大研究服務的功能，藉由創新育成領導新興生技醫藥公司發芽茁壯，讓生醫產業上中下游的重要核心單位在園區形成群聚效應，帶動整體產業的創新發展。並聯新竹生醫園區及北中南各地的企業、臨床以及研究機構，成為國家級生醫產業的廊帶鏈。

此外，蔡英文說，再搭配科學技術基本法跟生技新藥發展產業條例完成修法，新藥研發產學合作的法規跟政策支持陸續到位，軟硬體相互整合，形成能夠吸引人才、留住人才的完整生醫創新生態系，如同五加二產業創新計劃所設定的目標，生技醫藥產業將是台灣下一個世代最關鍵的競爭力來源。期許園區能帶動生醫産業群聚發展，提高就業機會，共同發展另一兆元産業。

蔡英文除感謝中研院院長廖俊智，也提及前院長李遠哲和翁啟惠在園區興建過程中付出的努力，而目前人在梵諦岡拚外交的副總統陳建仁過去擔任中研院副院長，也是重要的推手。

廖俊智在致詞時指出，國家生技園區感謝歷任總統大力支持，以及李遠哲、翁啟惠兩位前院長的構思協助與規劃，回顧園區發展，深入了解環保團體的擔心與堅持是有道理，經過多次溝通，25公頃園區僅縮小開發3公頃，這個綠意盎然的園區，代表經濟發展與生態保護是可兼顧。

廖俊智表示，未來中研院將在園區內以領先國際的生命科學研究，專注轉譯研發、技術平台服務，以及將尖端的研究成果技術移轉予新創公司，將中研院的豐沛研究能量，化為國家進步的重要動力。