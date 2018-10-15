經濟部指深澳電廠3年未開發環評失效 新北市府反駁

2018-10-15 11:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日深澳電廠停建引發爭議，針對經濟部指3年內未開發環評案自動失效，新北市政府今天召開記者會駁斥，指中央官員的發言刻意誤導民眾，規避賴揆宣布停建深澳燃煤電廠後應完成的法定程序。

環保局長劉和然指出，依據環評法第16-1條規定，開發案通過環評並取得開發許可後，超過3年沒有開發行為，應提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」，通過審查後才能開發，法規並沒有任何自動失效的字眼，不知能源局官員是從哪裡做出解讀？

劉和然強調，如果要中止電廠開發，應該依循法定程序，台電須把資料送到目的事業主管機關經濟部，由經濟部廢止開發許可，再把環評審查結論送環保署廢止，正式公告環評結論失效，如果沒有完成法定程序，民眾將質疑中央「選前說一套，選後做一套」。

針對賴揆指深澳電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長時核定，新北市政府發言人、新聞局長張其強說，「凡走過必留下痕跡」，他出示立法院公告的台電檢討深澳電廠更新擴建計畫專案報告，內容指深澳燃煤電廠從2006年環評通過、核定為重大建設計畫到編列預算，都是在蘇貞昌當行政院長任內。

另外，張其強說，2010年3月31日行政院召開節能減碳委員會，由朱立倫主持，當時朱要求經建會儘速審議的是通霄電廠案，並非預算已遭凍結的深澳電廠案，行政院應公布所有會議內容和資料，而不是選擇性公布，斷章取義，牛頭不對馬嘴。