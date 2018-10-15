新北市府續追深澳電廠 蘇貞昌：不要再消費深澳了

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-10-15 11:17

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午10點赴台北市廣播電台接受專訪，蘇貞昌會前對於深澳燃煤電廠議題籲競爭對手和新北市政府，不要再消費深澳了，選舉就該好好地談論市政，這才是市民所期待的。

新北市政府今天上午再召開記者會，抨擊深澳電廠誰任內核定等相關議題。蘇貞昌今天上午回應，這真的是有完沒完，行政院的資料已經公布的非常清楚，不要再消費深澳的問題了，現在市長選舉好好地談市政，才是市民期待的。