台灣世代智庫民調 林佳龍領先盧秀燕10.3％

台灣世代智庫公布台中市長最新民調，林佳龍領先盧秀燕10.3%。（資料照）

2018-10-15 11:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣世代智庫今公布台中市長最新民調，結果顯示，林佳龍支持度為41.4％，盧秀燕支持度為31.1％，兩人差距10.3％。看好度方面，50.4％民眾看好林佳龍會當選，26.1％民眾看好盧秀燕選情；而林佳龍市長的施政滿意度為51.6％。

台灣世代智庫指出，整體來說，55.1％的民眾認為與4年前相比，台中市有進步，認為沒有進步的佔35.0％。對於即將舉辦的台中世界花卉博覽會，近60％台中市民表示會去參加，不會參加僅35.4％。本次調查結果顯示，林佳龍市長的施政滿意度為51.6％，不滿意的民眾佔34.4％。

此次調查於行政院長賴清德宣布2023年台中火力發電廠4座燃煤機組將被取代後執行，顯見達到拆彈效果，對台中市選情有所助益。除此之外，台中市在4年內的改變得到市民肯定、市民對花博的參與熱度和林佳龍施政滿意度都為台中市選情有加分作用。

本次調查為台灣世代智庫委託執行，訪問係於107年10月13日至14日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1078位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.98％。調查以台中市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。