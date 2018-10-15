高雄鐵路地下化通車 黃昭順批是陳其邁助選秀

高雄鐵路地下化第一班列車開出。（資料照）

2018-10-15 11:23

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄鐵路地下化終於昨天全面通車，行政院長賴清德親自出席通車典禮，場面浩大。但立委黃昭順今天痛批，民進黨完全執政，淪為「完全助選」，提醒交通部不要再演「助選秀」。

黃昭順今天在立法院交通委員會質詢時表示，高雄鐵路地下化早於85年開始規劃，當時是國民黨執政，但隨民進黨執政停滯，直至95年獲行政院核定，隨後並於98年動工，前總統馬英九上台才又重新開始動工。

她指出，賴清德狂開選舉支票，民進黨完全執政、完全助選，執政黨官員與立委在立法院上演助選秀，建設竟要看顏色。交通部長吳宏謀有「演很大」，質疑交通部「割稻尾」作法，「以為救得了陳其邁嗎？」

黃昭順痛批，國家建設應不分藍綠，尤其選前到處助選，但高雄人都知道爭取建設至今，甚至抗爭，而民進黨的前高雄市長「花媽」也已經「落跑」。黃昭順超過質詢時間遭關mic，還要求召委陳明文延長時間。

不過，立委李昆澤隨後反駁，鐵路地下化為高雄重大交通建設，在他於立法院第六屆立委任內推動，過程他最清楚，要指控割稻尾、沾醬油，必須先做功課。「當時立法院議事公報都可以查清楚，只有一人推動，那個人叫做李昆澤。」公布後才有其他委員參與。