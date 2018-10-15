姚文智批讓台北變成菲律賓 柯P：這是失言

2018-10-15 10:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智港湖區後援會昨晚間成立，姚文智提到，許多政治人物因為柯粉、網軍噤若寒蟬，柯文哲造成新的民粹主義、新的民主危機，「台灣可能會成為菲律賓」，他甘願為台灣民主挺身而出，「我不入地獄，誰入地獄？」讓台灣民主繼續向前走。

柯文哲今早出席流感疫苗開打記者會後被媒體問及姚文智批他會讓台灣變菲律賓，柯稱這也是失言，因為菲律賓在杜特蒂當總統後，連續6年經濟成長率超過6％，今年可能會超過7％，所以不要隨便嘲笑別人，台灣自己還要努力一下。

對於姚文智稱「我不入地獄，誰入地獄？」媒體問柯，是否覺得台北市像地獄，柯表示台北雖然不能說盡善盡美，但有時看世界評比，台北的經貿還是在全球排10幾名，台灣不是盡善盡美，但也沒那麼差。

此外，姚文智日前還批評柯文哲，是比國民黨主席吳敦義更厲害的Liar（騙子），是天下第一白賊，柯則說這就是講別人壞話，自己也不會變好，「我只是有時候忍不住會嘲笑別人，但不會主動去講人壞話、貼標籤」，整個社會文化要提升。

今早柯文哲在流感疫苗記者會後，隨即趕往南港參加生技園區開幕典禮，並與總統蔡英文同台。由於蔡英文昨在姚文智後援會上批柯在內湖交通問題上，並沒有解決上下班塞車問題，「別人做不好，換姚文智來做」。今早被問及與蔡英文同台是否會尷尬，柯語氣堅定表示「不會！」他是亞斯伯格症，看到誰都不會尷尬。

柯並解釋內湖的交通問題長期計畫是要施作環狀線，但短期計畫像成功橋拓寬、港墘路拓寬，他還是有在做，他有嚴肅的檢討過內湖交通，這並不是交通問題，而是都市計畫有問題。

由於日前柯媽受訪時表示，自己是支持蔡英文總統連任的；媒體追問柯文哲是否與媽媽態度一致？但柯沒有正面表態，僅說回家要打電話。

柯今早笑說他有忍住沒打電話回家，不過母子本來就是吵吵鬧鬧，根據經驗，最後媽媽都還是會聽他的。

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