以核養綠？原能會主委：國際上從未聽過

立法院教育委員會，邀請原能會主委謝曉星出席並備詢。（記者王藝菘攝）

2018-10-15 10:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕政府訂定2025非核家園目標，缺電公民自救會提出「以核養綠」公投案，提倡以核能做基本電力來源，以進一步發展再生能源，該案獲得前總統馬英九支持，原能會主委謝曉星今天在立法院表示，從學術角度來看，所有能源都是獨立的，各國都可依自身條件做能源規劃，但是國際上從未聽過有以核養綠的說法。

立法院教育委員會今天安排行政院原子能委員會進行業務報告，時代力量立委洪慈庸質詢時以觀塘案為例表示，最近政府的政策經常有改變的空間，有沒有可能2025非核家園也會有變動的空間？

原能會主委謝曉星表示，2025非核家園是執政黨政策，去年初電業法頒布通過後，也明訂2025年所有所有核電廠必須停止運作，目前核一、核二廠都已過了展延期限，運轉執照該停止就會停止，除非電業法有修改，否則該政策不會有任何變化。

洪慈庸表示，目前外界提出以核養率的方式來支援再生能源發展，並詢問謝曉星目前世界各國有哪一國在電力開發政策上是也是用以核養綠的方式？

謝曉星表示，因為自己在這塊有研究，從學術角度來看，所有能源都是獨立，不管是過去的石油還是再生能源，各國都可依國情、民情等條件做能源規劃，這是一種選擇，而7月19日自己也跟英國駐台代表討論過，從未有國家使用這個名稱，這是台灣提出來的。

國民黨立委柯志恩對此說法表示不認同，她說，以核養綠不是專業名詞，所以在國際上才會沒聽過，但是在再生能源未成熟以前，確實有國家會以核能繼續支持電力供應。謝曉星回應，能源是一個選擇，如果是擁核就直接說擁核，不要打口水戰，自己只是站在學術立場回覆沒有以核養綠這個名詞。柯志恩則表示，這不是打口水戰，而是要說清楚，以核養綠是一個發展再生能源的過程。

民進黨立委黃國書則問謝曉星，如今深澳電廠停建是否會影響2025非核家園的目標，並問核一、核二、核三廠的除役進程。謝曉星表示，核一廠已提出除役許可，還在等環評許可，核二廠則預計今年底會提出除役許可，核三廠預計後年要提。

黃國書則問，外界希望能透過核電廠展延來提供電力，以時間來看，核三廠還有空間可以提出延役，並問謝曉星如果台電提出相關要求，原能會會不會答應。

謝曉星表示，他認為有電業法相關規定，相信台電不會提出相關要求，並承諾在2025非核家園目標下，沒有以核養綠的空間。