郵政協會資產收不回 立委促撤換交部官員

2018-10-15 10:40

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查交通部所屬財團法人預算案，當年接收日產的郵政協會資產收歸國有成為立委質詢焦點。立委葉宜津、鄭寶清罕見動怒，痛批交通部不作為，要求撤換曾代理中華郵政董事長的政次王國材、郵政司長王廷俊。

葉宜津表示，郵政協會為接收日產的「台灣遞信協會」、「遞信職員共濟組織」，圓山飯店當年也是日本神宮，均為黨國不分的時代產物，但如今全已依照立法院決議回捐國家，落實轉型正義，獨缺郵政協會。

她指出，104年立法院決議，要求郵協在保障原有會員基礎下，將資產捐回國家；事後總統府公報也要求將失職人員移送監察院調查懲處，時隔近2年，郵協仍不把立法院與總統府當一回事。她強調，郵協事實明確為國產，應移轉，否則恐如當年的糖協資產被私吞。

由於交通部去年董事會決議將陸續將郵協資產回捐國有，第一批捐贈95筆土地，但郵協5名郵政工會董事提告交通部，認為決議無效。去年底一審判決交通部勝訴，但10月11日二審判決，交通部敗訴，仍有變數。

葉宜津說，郵政協會聲稱，章程規定董事席次須有5分之1工會代表，但郵政工會與郵協各為營利社團法人與公益財團法人，「豈有此理？」工會甚至「窩裡反」，交通部主導卻遭工會提告，有背信之虞；政次王國材兼任中華郵政董事長毫無作為，應思考個人去留。

交通部郵政司長王廷俊表示，91年立法院要求修改郵協章程，郵協與交通部打官司，95年協調修正章程，納入5分之1工會代表，交通部也才能指派官股代表。

葉宜津痛批，郵協資產不願還給國家，以為可以霸佔，不但損及轉型正義，更損及國家信譽、威望與政府威信。她要求交通部長吳宏謀檢討不適任的政務官、事務官，更換真正能夠處理事情的人上陣，要求交通部1個月內立即處理，重新指派董事、完成修改章程。

目前郵協官派董事6人、中華郵政4人、工會3人，總計13席。立委鄭寶清也痛批，郵協提供立法院資料作假，董事名單刻意省略工會席次；且郵協雖已將近17.4億元房產捐贈國家，但郵協享70萬元公關費、950萬元業務費，辦理活動、甚至參選議員，遭基層員工檢舉。

王廷俊說，財團法人法預計半年後上路，實務上已按照近年決議處理郵協資產，但郵協仍有政策性任務，解散又有法律問題，認為朝捐贈資產方向辦理。但鄭寶清、葉宜津痛批包庇、不作為，造成回收困難。

吳宏謀坦言，處理程序不夠嚴謹，將非常認真、快速檢討，依照法令行事，資產該歸誰就歸誰，「即使親兄弟也要明算帳」。鄭寶清要求直接清查收歸國有。

立委林俊憲也表示，郵協財產就是國家的，應該還給國家，連想都不用想，為什麼沒有辦法要回來？主因少數貪心人想要霸佔國家財產，按照郵協預算書，捐贈95筆土地給國家、50筆捐贈給中華郵政公司，僅為障眼法，總共20多億元，郵協名下光土地還有110億。

王廷俊說，由於司法訴訟進行中，目前按照立法院決議，經與相關單位討論後採取另一個方式，將資產捐給中華郵政公司，因為百分之百國營事業，資產作為資本額、股票回到交通部，仍屬國有。目前相關受贈計畫已報交通部。但林俊憲反對，批評為私下收受。

吳宏謀最後承諾，郵協資產應該收歸國有，交通部將依法行政、並履行程序正義，全面釐清並檢討疏漏。