吳敦義稱愛河整治是他完成 康裕成：白賊無人能超越

2018-10-15 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛河整治到底是誰的功勞？國民黨主席吳敦義再度聲稱，愛河整治幾乎是在他當高雄市長任內完成的；高雄市議長康裕成則在臉書批說：「白賊無人能超越！」，網友也一面倒打臉吳敦義。

行政院長賴清德日前出席民進黨台北市長參選人姚文智的造勢晚會，稱讚曾擔任高雄市新聞局長的姚文智，是讓高雄愛河脫胎換骨的幕後推手。

對此，前高雄市長、國民黨主席吳敦義受訪時再度攬功，強調「愛河整治幾乎是在他當高雄市長任內完成的。」

吳敦義指出，他為愛河整治花費很多心血，他接任前市長蘇南成當高雄市長後，幾乎把蘇南成時代已經開始做的完成，例如疏濬，愛河畔本來還有流鶯，也清除了。

對於吳敦義的說法，高雄市議會議長在臉書上以一句話總結：「白賊無人能超越！」

臉書網友也一面倒揶揄吳敦義的說法，有網友說：「當時蘇南成和吳敦義這兩個官派市長，編幾十億預算整治愛河，越搞越臭，是謝長庭市長長從上游開始整治，才有今天乾淨的愛河。」

另有網友說：「我記得國民黨時代，愛河還很臭的啊，大約到謝長廷市長時，才稍微有改善的，後來陳菊市長又規劃河堤的綠化工程。」

網友還揶揄吳敦義說：「 萬里長城是不是也是你蓋的？」、「 連這個也要硬拗、高雄人聽的下去嗎？」

對於愛河整治到底是誰的功勞？吳敦義南部辦公室強調，愛河整治起源於台灣省政府1977年規劃的「高雄市仁愛河汙染整治及汙水下水道系統第一階段工程」，歷任王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長，一直到吳敦義。