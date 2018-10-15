解決選務人員不足妙計？ 綠委：修法讓每人當選務人員一天

2018-10-15 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日邀中選會進行「年底各類公職選舉與公民投票選務辦理情形及各類選舉秩序維護計畫」專題報告，有鑑於選舉倒數39天，選務人員尚缺4萬5000人，民進黨立委洪宗熠建議，可修法讓每人去當選務人員1天。

洪宗熠質詢問及，據中選會所提報告，九合一選舉人力總共會投入30萬人，地方公職人員選舉投開票所工作人員約19萬7000人，公投投票人員8萬9000人，那警力投入幾人？

中選會選務處長謝美玲說，每個投票所會配置1名警務人員，警力1萬6296人。洪宗熠追問，那現在選務人員缺多少人？中選會主委陳英鈐說，目前選務人員不足4萬5000人。

洪宗熠指出，彰化縣的選務人員嚴重不足，彰化缺額在全國倒數第一，現在剩下39天還缺4萬5000人，或許以後可以鼓勵滿20歲青年返鄉擔任選務人員。

洪宗熠更建議，另一個修法方向，可以規定每人一生中，都要去投開票所擔任選務人員工作1天，主委你認為這個提議怎樣？陳英鈐答詢表示，我們會再研究一下，這是很好的想法。

另外，針對國民黨3公投「死人連署」選舉舞弊情況，陳英鈐指出，會把所有死人連署資料準備好，移送給檢調機關告發，死人不會自己連署，很有可能是造假，不知道是誰去連署的，就交由檢方偵辦。