在台南參選 高思博：需要很大決心跟勇氣

2018-10-15 10:03

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長參選人高思博14日晚上赴台中市，參加六都國民黨市長參選人合體，萬人挺燕晚會，高思博認為在綠油油的台南參選，需要很大決心跟勇氣，他矢言要打破民進黨在台南20年幾年長期執政的政治結構。

高思博指出，他一路北上台中，參加這場號稱史上最強、團結勝選六都國民黨市長參選人合體晚會，途中一路思索，想向鄉親請教，這場選舉核心問題是什麼？答案是「追求改變」，台南能改變，全台灣就得救了！

高思博說，民進黨在台南施政已到倒行逆施的地步，讓他實在看不下去。他舉823水災為例，水最晚退的是北門區玉港里，居民泡在水裡3天3夜，水退了，高思博跟青年軍去服務獨居老人，幫忙填申請補助表，因為水淹到室內50公分才有補助，而這裡有一半以上的老人不會寫字，他們是這個時代的邊緣人。「這種慘劇一定要改變！」

高思博不諱言，這些鄉親過去很支持民進黨，卻遭受這樣的對待，一定要救他們脫離魔掌，翻轉台南、解救台南。不過，民進黨在台南長期執政，要打破這個20年的政治結構，是一件非常不容易的事，因此參選口號叫「新台南起義」。

高思博表示，台南巿民追求改變，只要團結，一定要贏，我們有決心和信心，開放創富締造新藍天，用經濟贏回民心。