台電近期降載 沈榮津：氣溫低負載下降 與選前無關

2018-10-15 09:50

〔記者林良昇／台北報導〕對於台電近期降載，外界質疑是選前因素，經濟部長沈榮津在立法院受訪時表示，主要是因為假日、氣溫比較低，負載下降，台電就會考慮空氣品質問題降載，把空氣品質調到比較好的條件。

立院經濟、交通委員會今聯席審查「無人載具科技創新實驗條例草案」，對於外界關切的供電問題，沈榮津被媒體問到已經連續幾年沒辦法降載，最近台電卻降載，遭人質疑選前就可以降載，沈榮津表示，主要是假日和氣溫的問題，與選舉無關。

沈榮津解釋，假日負載比較低，氣溫也比較低負載下降，台電就會考慮到空氣品質問題來做好降載的工作，最重要還是要看台電的供應能力跟負載需求，如果氣溫跟負載都較低，供給能力比較充裕，都到10%，這時會降載，把空氣品質調好，跟選前無關。

此外，對於深澳電廠停建台北市長柯文哲質疑「怎麼過一個晚上突然電夠了？」沈榮津指出，深澳電廠扮演穩定供電跟區域均衡供電的角色，在台電是很重要的電源開發計畫，國、民兩黨都沒有放棄，這次最重要是第三接收站環評過了，過了後才有空間檢討。

沈榮津強調，第三接收站可提供428萬瓩燃氣機組所需的天然氣，扣掉提供大潭300萬瓩燃氣機組的天然氣，還剩128萬瓩，剛好深澳電廠是120萬瓩，有空間檢討，經檢討後，剛好有足夠的天然氣供應，深澳電廠就可以終止。

媒體追問，深澳電廠停建行政院是否有指示？沈榮津說，是經濟部的專業評估。