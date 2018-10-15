獨家》聯翔操演啟動 全國戰機升空迎敵

空軍花蓮基地實施「聯翔操演」，清晨5時許，加溫坪停滿了戰機。（記者游太郎攝）

2018-10-15 07:28

罕見掛載ALQ-184電戰莢艙、雙油箱

〔記者游太郎／花蓮報導〕因應中國日益升高的武力威脅，國防部今天清晨5時30分至8時，實施全島「聯翔操演」，因應制敵空襲相關作為，空軍花蓮基地6架F-16、2架幻象二千戰機緊急升空，進行攔截等戰術演練，並罕見掛載ALQ-184電戰莢艙、雙油箱，執行長時間、長距離等制空相關因應作為。

國防部因應中國武力威脅，今天清晨5時30分時至8時，三軍實施防空、制空等戰備應變作為，代號「聯翔操演」的這項演練，將全島陸、海、空三軍防空部隊納入，依據戰備計劃及歷年來漢光演習經驗，執行聯合防空、制空戰備演練。

海軍出動各型艦在各海域部署，包括紀德級、成功級、拉法葉級也全面進行防空演練，陸軍各作戰區防空群及防空連，也配合進駐各空軍基地外圍，協助進行基地防空作戰演練。

戰機橘紅色尾熖 黑暗中顯得格外明亮

空軍花蓮基地凌晨4時即由空、地勤人員進行各項演練整備，4架幻象2000、10架F-16戰機，緊急在加溫坪待命，0540時6架F-16、2架幻象2000戰機緊急升空，由於天色仍暗，拂曉出擊戰機的橘紅色尾熖，在黑暗中顯得格外明亮。

不少民眾也被轟隆隆的巨響吵醒，臉書上也出現不少「阿共仔打過來」、「打起來了嗎？」、「吵死了」等訊息，引起不少民眾關切。

官員表示，「聯翔操演」科目其實平常就在做，屬經常訓練的範圍，每天均有戰機在空中巡戈，各基地依規定部署一定數量戰機，執行待命警戒任務，今天清晨的科目即是緊急起飛進行攔截、監控等任務，還有部份戰機擔任假想敵，至於演練細節，因屬機密不便透露。

F-16戰機開啟後燃器，模擬狀況緊急升空應戰。（記者游太郎攝）

在清晨昏暗的光線下，F-16開啟後燃器，尾熖顯得特別明顯。（記者游太郎攝）