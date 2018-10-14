抬轎也坐轎！鄭文燦勤跑競選總部成立大會 無黨議員也挺

鄭文燦出席魏筠競選總部成立大會。（鄭文燦競選團隊提供）

2018-10-14 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長鄭文燦14日前往桃園、中壢、八德、平鎮、龍潭到新屋選區趴趴走，共出席7位市議員參選人競選總部成立大會，包括同黨市議員參選人黃永鎮、魏筠、余信憲、邱佳亮、王燕惠，以及無黨市議員參選人張文瑜、張運炳競選總部成立大會，他除站台詳細介紹每位參選人的背景和理念，也不忘推銷市長任內推動的各選區建設，籲請鄉親「議員參選人一票、鄭文燦一票」。

鄭文燦表示，認識黃永鎮相當長的時間，也曾一起打拚過大大小小的選戰，他對黃永鎮有信心，因為充滿熱情與信心的黃永鎮，一定會是個好議員；與黃永鎮同為桃園區新人的余信憲，則和他30歲選議員時一樣也是年輕的政治素人，余信憲是擁有年輕人特質的參選人，過去擔任助理、記者的經歷，富有天生的正義感。

鄭文燦在龍潭推薦曾擔任書記官、也在市府社會局非營利組織（NPO）發展中心擔任主任的魏筠，始終保有客家女性的韌性、溫柔與堅持，魏筠的父親是政治受難者魏廷朝，曾與彭明敏、謝聰敏共同發表過《台灣人民自救宣言》；母親張慶惠曾任國大代表與民進黨不分區立委，從魏筠身上可以看到那份承襲父母的堅毅性情，絕對有能力成為解決人民問題、替龍潭人表達心聲最好的議員參選人。

鄭文燦讚許王燕惠在平鎮地方人緣很好，有她在就會充滿笑聲，從政確實需要王燕惠這樣的熱情特質。她靠的不是金錢、靠的不是派系，是在場每一個鄉親給她的疼惜。

前往中壢、新屋出席拚連任的張運炳、邱佳亮競選總部成立大會，鄭文燦說，他記得邱佳亮每一次總質詢，總是擔心時間不夠，他總是會回應邱佳亮說，「新屋只有一個議員，質詢的時間不夠沒關係，新屋有一個最挺新屋的市長，就是鄭文燦。」他另盛讚無黨無派的張運炳資歷豐富，服務也是不分黨派，內壢、中壢那裡需要建設，問張就對了。

鄭文燦也說，曾任八德選區縣議員的張文瑜直率、真誠，在議會仗義執言、認真改革，該做的事絕不退縮；相較現任議員，沒有因此打折扣，甚至比新人更有經驗。

鄭文燦出席黃永鎮競選總部成立大會。（鄭文燦競選團隊提供）

鄭文燦出席余信憲競選總部成立大會。（鄭文燦競選團隊提供）

鄭文燦出席張運炳競選總部成立大會。（記者李容萍攝）

鄭文燦出席王燕惠競選總部成立大會。（鄭文燦競選團隊提供）

鄭文燦出席邱佳亮競選總部成立大會。（鄭文燦競選團隊提供）