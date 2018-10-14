陳明通：不論政黨是否輪替 持續優先照顧離島居民

2018-10-14 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院陸委會主委陳明通今天在金門參加一場由金門大學舉辦的水資源研討會中指出，為確保離島地區用水，不論是否政黨輪替，中央地方都是一條心，政府仍將持續、優先保障及協助照顧離島居民。

金門地區水資源發展座談會由金門大學土木與工程管理學系主辦，校長陳建民主持，陸委會主委陳明通、副主委邱垂正、水利署副署長鍾朝恭均跨海與會。

陳明通強調，總統蔡英文上任後，持續推動小三通先試先行的交流與經貿合作，並放寬小三通等多項措施，政府對於離島發展及小三通的關心，從未改變及間斷過，「請大家放心」。

陳明通說，由於小三通人數持續成長，政府很早就注意到金門水源需求問題；為確保小三通旅遊及金門產業用水的自主、安全，政府對於金門水資源規畫，採取多元化發展、有整體規劃。

陳明通指出，今年8月5日金門自中國引進補充性水源，是中央與地方共同合作推動的計畫，這也是總統馬英九任內推動的政策，也要感謝馬總統，蔡總統上任後持續推動。

他說，所以不論政黨是否輪替，中央地方其實都是一條心，這條心就是要照顧金門的民生福祉和經濟發展，這些都是金門重大建設的一環。包括14日將啟用的大金門海水淡化廠擴建工程，也是推動「金門水源自主、安全」的具體展現。

縣府參議翁自保說，金門水資源面臨多項危機，包括年雨量約1050公釐，蒸發量卻達1650公釐；金門每天需水6.1萬噸，可供應量僅4.6萬噸，還不足約1.4萬噸；在全縣60%依賴的地下水，經過1年多的監測，整個水井水位下降2.83公尺，地下水超抽將造成水質鹽化，另外還有水庫水質優氧化的問題。

翁自保表示，期盼透過研討會的討論，中央能更了解金門水資源面臨的困境並協助解決。