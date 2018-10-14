出席雲林同鄉會餐敘 蘇貞昌承諾舉辦雲林日

民進黨新北市長參選人蘇貞昌承諾，當選後將舉辦雲林日，讓新北市民看見雲林的文化。（記者賴筱桐攝）

2018-10-14 23:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間出席板橋區雲林同鄉會餐敘，現場席開186桌，蘇貞昌逐桌敬酒致意，並承諾當選後舉辦「雲林日」活動，讓全新北市的市民都能看見雲林的文化。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜晚間至台中參加「2018決戰中台灣團結誓師大會」，是否對選情造成威脅？

蘇貞昌回應，雲林同鄉會餐敘有186桌、將近2000名雲林鄉親，侯友宜不來這裡，又是去台中為選舉造勢，而國民黨台中市長參選人盧秀燕就是反對中電北送，侯友宜又一直去跟她合體，又反對這個、反對那個，最後電從哪裡來？可見侯友宜相當矛盾，沒有自己的立場。

蘇貞昌表示，雲林同鄉會是新北市最大、人數最多的同鄉會，每次舉辦會員大會，他都親自參加表達敬意，過去擔任台北縣長，感謝雲林同鄉的支持，縣府也大力補助雲林同鄉會舉辦活動。

蘇貞昌承諾，若當選新北市長將舉辦全台灣獨一無二的「雲林日」，到時候雲林鄉親可以將雲林的好東西和大家分享，包括美食、文化等，讓全新北市的人甚至全世界的人看見，「我當選市長，一定做得到。」

蘇貞昌說，看見各位鄉親這麼有誠意、熱情相挺，讓他感覺很溫暖，他一定會更認真打拚，希望11月24日鄉親們用選票支持，不只市長，也要讓黨籍議員當選，進入議會替市民服務。