出席雲林同鄉會餐敘 蘇貞昌承諾舉辦雲林日

2018-10-14 23:11
民進黨新北市長參選人蘇貞昌承諾，當選後將舉辦雲林日，讓新北市民看見雲林的文化。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間出席板橋區雲林同鄉會餐敘，現場席開186桌，蘇貞昌逐桌敬酒致意，並承諾當選後舉辦「雲林日」活動，讓全新北市的市民都能看見雲林的文化。
針對國民黨新北市長參選人侯友宜晚間至台中參加「2018決戰中台灣團結誓師大會」，是否對選情造成威脅？
蘇貞昌回應，雲林同鄉會餐敘有186桌、將近2000名雲林鄉親，侯友宜不來這裡，又是去台中為選舉造勢，而國民黨台中市長參選人盧秀燕就是反對中電北送，侯友宜又一直去跟她合體，又反對這個、反對那個，最後電從哪裡來？可見侯友宜相當矛盾，沒有自己的立場。
蘇貞昌表示，雲林同鄉會是新北市最大、人數最多的同鄉會，每次舉辦會員大會，他都親自參加表達敬意，過去擔任台北縣長，感謝雲林同鄉的支持，縣府也大力補助雲林同鄉會舉辦活動。
蘇貞昌承諾，若當選新北市長將舉辦全台灣獨一無二的「雲林日」，到時候雲林鄉親可以將雲林的好東西和大家分享，包括美食、文化等，讓全新北市的人甚至全世界的人看見，「我當選市長，一定做得到。」
蘇貞昌說，看見各位鄉親這麼有誠意、熱情相挺，讓他感覺很溫暖，他一定會更認真打拚，希望11月24日鄉親們用選票支持，不只市長，也要讓黨籍議員當選，進入議會替市民服務。
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間出席板橋雲林同鄉會餐敘活動，爭取支持。（記者賴筱桐攝）