力挺陳其邁 蔡英文：讓世界講咱台灣人對改革的期待

蔡英文總統（左二）、總統府秘書長陳菊（右）今晚專程替民進黨高雄市長參選人陳其邁（左一）大型造勢晚會站台，展現團結氣勢。（記者張忠義攝）

2018-10-14 21:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今晚向高雄鄉親喊話，剩下40幾天，請大家1人拉10票，讓陳其邁當選、讓民進黨在高雄市議會過半，「跟全世界講咱台灣人對保衛主權的決心、跟全世界講咱台灣人對改革的期待」。

蔡英文今晚在陳其邁造勢晚會中表示，這段時間以來，來自對岸的「文攻武嚇」，相信大家都有感覺，全世界也都在看，咱怎麼面對中國的壓力﹗

小英進一步強調，民進黨花了整整20年，才做出今天成果，還不夠，民進黨要用盡全力繼續拚。

陳其邁造勢晚會現場湧進破萬支持者，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊均到場力挺，陳其邁更與妻子吳虹一起上台，爭取鄉親支持。

小英指出，20年來，民進黨為高雄帶來許多改變，聽到對手不斷批評高雄，說高雄「又老又窮」，說高雄年輕人都要「北漂」﹔她必須嚴肅的說，這樣的批評，對高雄人不公平。

她同時提醒，什麼也沒有做的人、拖延高雄建設發展的人，甚至認為高雄人的犧牲是理所當然、毫無歉意的政黨，竟然說我們高雄「又老又窮」﹗她不能接受，相信努力改變這個城市的花媽、其邁，還有在場高雄鄉親都不能接受。

小英說，陳其邁在高雄長大，高雄這40多年來所經歷的一切，就是其邁的成長經驗，她相信陳其邁就是最了解高雄痛的人，也會是最疼惜高雄的人。

小英表示，謝長廷市長、花媽市長拚20年的基礎，陳其邁一定可以擔起來，花媽基礎已經在，交棒交給陳其邁，還有議長康裕成，讓他們組成最堅強的團隊，為高雄繼續打拚。