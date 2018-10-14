徐巧芯另類競總 朱立倫、郝龍斌參觀共享辦公室

新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌今天陪同台北市國民黨議員參選人游淑慧、羅智強、徐巧芯、鍾沛君一同參觀徐巧芯的另類競選總部。（記者鍾泓良攝）

2018-10-14 22:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌今天陪同台北市國民黨議員參選人游淑慧、羅智強、徐巧芯、鍾沛君一同參觀徐巧芯的另類競選總部。徐選擇在基隆路上的「優客工場好康報抱」共享辦公室成立競總，內部採取開放式空間，不僅有會議室、辦公室及開放空間，更設有衛浴提供給創業者梳洗。

朱立倫說，徐巧芯真的很「巧心」提出共享競總的想法，將來台北、新北都應有更多共享基地。郝龍斌表示，年輕人如果沒有足夠資金跟財力，但可以用創意打不一樣的選戰，可以看到國民黨年輕人未來的希望。

優客工場好康報抱董事長、國民黨中央委員徐正文說，競選總部不一定要設在一樓，只要結合點線面都可以推動選舉。他說，很多年輕人因為大環境不好都流失，但80%創業都失敗，所以透過創業基地，希望把台灣年輕人留下來，更希望把各地年輕人都挖到台灣。

徐正文表示，他把空間設計成大富翁，希望入住企業都能成為大富翁，更把國父孫中山當作主視覺，「因為國父是最重要的創業家」，而且每個人翻開皮夾都有他。