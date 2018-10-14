捲入嘻哈之戰？柯P暗訪饒舌公司「錄音」影片曝光

柯文哲前往饒舌音樂公司錄音，引起網友們猜測，是不是也要推出嘻哈競選歌曲。（圖擷取自臉書「顏社KAO!INC.」）

2018-10-14 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨台北市長參選人丁守中為跟上潮流、符合年輕人喜好，推出嘻哈競選歌曲「台北的未來在手中」，卻遭到部分網友惡評，對此，柯文哲受訪時表示「沒什麼感覺」，且這次連競選總部都沒設立，競選歌曲應該也來不及製作。然而，今晚有知名饒舌音樂公司「顏社KAO!INC.」卻po出柯文哲私下到公司錄音的影片，讓許多網友猜測，難道柯P「口是心非」也要跟上潮流了嗎？

「顏社KAO!INC.」今晚在臉書上po出柯文哲暗訪音樂公司的影片，影片過程中，柯文哲不僅談及自身對「嘻哈」的了解，第一印象是美國黑人的音樂，同時也提出疑問，為何「嘻哈」音樂是反映社會問題最好的工具，和音樂製作人聊起嘻哈文化。

柯文哲不但向音樂製作人學習了饒舌音樂中的「取樣」和「Loop」，訪談結束後，也相當配合地當場「嘻哈」起來，搭配著手勢並跟著節奏擺動，最後甚至還進了錄音室錄音。

網友看完影片後，紛紛留言「所以柯P在錄音室錄了什麼，好想聽啊！」、「阿北也要出單曲了嗎」、「人家柯P知道找專業的，看看某丁」、「柯P還沒唱歌，大家就快嗨爆了」，不過也有網友表示，「我應該不會再聽到數來寶了吧」。

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