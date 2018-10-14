破冰？魏明谷首場造勢晚會 出現這個人...

員林市長參選人陳秋蓉（圖右二）競選總部成立大會，彰化縣長魏明谷（圖左）、國策顧問翁金珠（圖左二）雙雙站台。（魏明谷陳秋蓉團隊提供）

2018-10-14 21:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長魏明谷連任首場造勢晚會昨天在鹿港盛大登場，許久未見的前縣長翁金珠也來站台，由於翁、魏近來幾乎很好在公開場合互動，吸引全場目光，認為翁魏兩人終於「破冰」；今天翁金珠現身員林市長參選人陳秋蓉競選總部成立大會，再度與魏明谷同台，令支持者士氣大增！

國策顧問翁金珠今天表示，她已經從政治退休，目前擔任北部一家民間公司執行長，只要有時間就會來輔選站台，她希望魏明谷能夠連任，讓彰化建設能夠延續下去！

翁金珠與魏明谷接連兩天同台，雖然翁金珠昨晚上台沒有致詞，但直接站在魏明谷旁邊，力挺之情溢於言表；因為原本造勢晚會的發言流程，並沒有翁金珠的名字，翁金珠現身造勢晚會，就代表全力相挺子弟兵，也代表兩人之間又重啟互動。

「這不是破冰，本來感情就很好！」魏明谷強調，翁金珠是他的恩師，他30多年前就擔任翁金珠的秘書，他都叫她「翁老師」，他踏上政治路，也是翁金珠一路栽培。

魏明谷表示，翁金珠擔任國大代表時，他當翁的秘書；翁當選立委，他就在翁的栽培下當選縣議員；接著翁當選縣長，他也跟著進軍國會當選立委，從政之路走來，都跟著「翁老師」的腳步前進，所以在選完立委之後，也參選縣長，在縣長就職典禮上，首先就是感謝翁金珠，因為有這這位「恩師」，才能有機會成為彰化縣大家長，來為民服務。

魏明谷說，當初他參選縣議員，「翁老師」就帶著他在宣傳車上雙雙跪著，打出「跪求民主」的訴求，讓他當選縣議員，他與立委陳素月、縣議員陳秋蓉都是「翁老師」子弟兵，都是「翁老師」一手提拔。

魏明谷表示，今年春節有去「翁老師」家中拜年，做人要飲水思源，雙方都有互動，並非如外界解讀的零互動，也沒有所謂的情結。

由於魏明谷、翁金珠上屆雙雙爭取縣長提名黨內初選，最後由魏明谷出線，大大考驗翁魏師生情誼；但魏明谷強調，彼此的目標都是往民主方向前進，上次參選，「翁老師」也一樣有站台，這次也一樣，用站台實際行動來破除外界無謂的揣測。