南市議員林燕祝競總成立 高思博陳子敬相擁是為...

2018-10-14 22:13

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨台南市第7選區永康區市議員參選人林燕祝今成立競選總部，除邀集前總統馬英九、洪秀柱及黨內市長參選人高思博為其站台外，退出市長選舉的前南市警局長陳子敬也到場力挺，更在台上與高思博相擁，讓外界臆測陳是否要公開支持高思博，不過，陳子敬說，只是單純加油打氣，大家別想太多。

前南市警局長陳子敬退出選戰後，近期四處奔波為各陣營諸多台南市議員參選人站台，幫忙拉抬聲勢，陳子敬今下午出席市議員林燕祝競選總部成立大會時，碰上藍營市長參選人高思博，兩人更是在台上相擁，讓外界議論紛紛，陳子敬是否要公開支持高思博。

對此，陳子敬說，相擁只是為高思博加油打氣，單純寒暄一下，並無任何意義，大家別想太多，現階段不會為任何市長參選人站台，不過對各參選人也都給予鼓勵並一視同仁，而各陣營市議員若邀他站台造勢，只要時間上允許都會力挺。

此外，前總統馬英九站台致詞時，砲火相當猛烈，痛批民進黨2025非核家園、再生能源、勞基法等政策，讓台灣民眾感到不安、不滿，尤其，台灣許多民進黨執政縣市的農產品，現在幾乎無法銷往大陸，對未來經濟發展相當不利。

馬英九也說，台南因擁有不少農產品，農民更需要幫忙，因此台南要讓一位國民黨的人來當市長才能改變，更要有像林燕祝一樣為民喉舌、仗義執言的市議員，希望選民能團結支持高思博、支持林燕祝。