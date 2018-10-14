桃園市原住民豐年祭 議員參選人衝舞台舉標語被帶走…

時代力量桃園市議員參選人劉祐龍（圖下中）高舉標語，向桃園市長鄭文燦當面抗議。（劉祐龍團隊提供）

2018-10-14 19:55

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德拋深澳停建換觀塘三接案興建，政策「髮夾彎」引發各界議論，桃園市長鄭文燦今日下午3點前往高鐵桃園站前廣場參加原住民聯合豐年祭活動上台致詞時，時代力量中壢選區市議員參選人劉祐龍和助理突然走上舞台階梯，當場被中壢警分局維安人員阻擋，但2人仍在階梯上高舉「藻礁換深澳，桃園人不是民進黨的祭品」及「民進黨欠桃園人一個道歉」標語並大聲抗議。

此舉不僅造成鄭文燦講話中斷，一度妨礙活動進行，在場員警見狀立即雙手一拉，將劉祐龍和助理帶回，並依違反社會秩序維護法罪嫌調查。

劉祐龍說，賴清德宣布深澳停建換觀塘藻礁，是選舉的操弄手法，破壞藻礁、犧牲桃園人，事實上鄭文燦有權畫設大潭藻礁保護區，但是沒有做，「民進黨欠桃園人一個道歉，不排除採取更強烈抗議方式，並將採會影隨形直到鄭文燦公開道歉及明確反對第三天然氣接受站設立。

對此，中壢警分局傍晚表示，劉祐龍及助理的脫序行為經員警現場即時制止並依法逕行通知到場、查證身分後即自行離開；警方將針對2人的違序行為，根據現場蒐證畫面及主辦單位的證述深入釐清是否有違反社會秩序維護法第68條第2款的規定，如違反將於調查後移請桃園地院中壢簡易庭依法裁罰。