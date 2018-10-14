做了近8年副市長 蘇貞昌：侯不熟市政難怪不敢辯論

民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜對市政不熟，呼籲選民要選擇會做事的人。（記者李雅雯攝）

2018-10-14 18:41

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午4點赴新莊區參加選舉造勢活動，他在會場上強調自己過去在台北縣的政績，跟競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜同樣都有8年市政經驗，不過侯屢屢表現出對市政業務生疏，怪不得始終不敢參加辯論，呼籲選民選市長要選真的可以做事情的人。

高雄市衛武營國家藝術文化中心昨天啟用，蘇貞昌今天表示對此相當感嘆，當年台北縣時期為板新特區留下的3.3公頃土地本為大台北新劇院預定地，後續國民黨執政卻讓這塊地淪為機車停車場，離開13年；這塊地就停了13年，「新北升格、市政停格」。

蘇貞昌批評，侯友宜也有8年副市長的市政經驗，卻到現在連辯論都不敢，前幾天侯自稱為「資深社工師」，根據法規社工師是需要執照的，並非能亂用的詞彙，社會局卻是侯友宜副市長任內轄管的業務單位，顯見他對於法律、業務、觀念都很生疏，「怪不得他不敢辯論，會讓人看破手腳」。

蘇貞昌認為，新北市民選得好人才才會有好將來，市長要負責去和中央要錢，拿來地方照顧市民、建設新北，老是罵蔡英文、賴清德，那你怎麼去爭取預算，「選市長要找會溝通的人，選市長要找會做事情的人」。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌和新北市議員陳科名聯合競選總部成立。（記者李雅雯攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌和新北市議員陳科名聯合競選總部成立。（記者李雅雯攝）

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