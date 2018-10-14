做了近8年副市長 蘇貞昌：侯不熟市政難怪不敢辯論

民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜對市政不熟，呼籲選民要選擇會做事的人。（記者李雅雯攝）

2018-10-14 18:41

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午4點赴新莊區參加選舉造勢活動，他在會場上強調自己過去在台北縣的政績，跟競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜同樣都有8年市政經驗，不過侯屢屢表現出對市政業務生疏，怪不得始終不敢參加辯論，呼籲選民選市長要選真的可以做事情的人。

高雄市衛武營國家藝術文化中心昨天啟用，蘇貞昌今天表示對此相當感嘆，當年台北縣時期為板新特區留下的3.3公頃土地本為大台北新劇院預定地，後續國民黨執政卻讓這塊地淪為機車停車場，離開13年；這塊地就停了13年，「新北升格、市政停格」。

蘇貞昌批評，侯友宜也有8年副市長的市政經驗，卻到現在連辯論都不敢，前幾天侯自稱為「資深社工師」，根據法規社工師是需要執照的，並非能亂用的詞彙，社會局卻是侯友宜副市長任內轄管的業務單位，顯見他對於法律、業務、觀念都很生疏，「怪不得他不敢辯論，會讓人看破手腳」。

蘇貞昌認為，新北市民選得好人才才會有好將來，市長要負責去和中央要錢，拿來地方照顧市民、建設新北，老是罵蔡英文、賴清德，那你怎麼去爭取預算，「選市長要找會溝通的人，選市長要找會做事情的人」。