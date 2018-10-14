韓國瑜、蕭漢俊助選 韓：若當選明年就去搶農漁產品外銷訂單

許慧玉跪著接受父親許正雄披上競選綵帶。（記者洪臣宏攝）

2018-10-14 22:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨市議員候選人許慧玉今天搶建灘頭堡，高市農會理事長蕭漢俊和市長候選人韓國瑜同框，蕭說農民會種、不會賣，讚韓賣菜全台第1名，韓則說若當選市長，明年就去搶農漁產品外銷訂單。

許慧玉在大社果菜市場舉辦競選總部成立大會，蕭漢俊與大社區農會總幹事陳宏誠等當地農會要角力挺。許慧玉跪著讓父親許正雄披上競選綵帶，韓國瑜親授戰旗，拉抬彼此選情。

蕭漢俊之前表態支持韓國瑜，引起選戰話題，他今天表示，若韓國瑜當選市長，他保證農產品絕不會滯銷，他還說韓跟大家一樣穿布鞋長大，而這場高雄市長選舉，就是「穿布鞋和穿皮鞋的戰爭」，他3問「穿布鞋的是誰？」台下高喊「韓國瑜」。

韓國瑜說，高雄沒錢，負債快3千億元，他有心為高雄打拚，他再度以荷包蛋為例，指高雄蛋白區在農漁村，農漁產品賣得出去，蛋黃區有投資客、觀光客進來，高雄就會賺大錢。

他說，以前到廟宇會祈求「風調雨順」，但現在「風調雨順」，農民反而因豐收價格崩盤困擾，農民正被無法外銷、價格差兩把刀砍殺，若他當選市長，明年就去搶外銷訂單。

許慧玉一度因罹病考慮放棄連任，韓國瑜多次拜訪後決定再度參選，許慧玉哽咽地說，母親原本不讓她參選，但「忠孝不能兩全」，感謝母親成全，她一定會做好看緊荷包、為民喉舌及監督市政府依法行政的責任。