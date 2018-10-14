連勝文再轟柯P！不敢辯論 就像網紅沒化妝做直播

台北市議員秦慧珠（前排左二）今日成立競選總部，連勝文（前排左一）再砲轟柯文哲面對大巨蛋的議題不願出面辯論，是因為害怕像「網紅沒化妝就去做直播一樣」，完蛋了見光死，所有的爛帳都將被人檢討。（記者方賓照攝）

2018-10-14 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕4年前曾代表國民黨競選台北市長的連勝文先前批台北市長柯文哲在現實生活中「一無是處」、「厚臉皮者得天下」，今（14）日出面替台北市議員秦慧珠站台，又繼續砲轟柯文哲面對大巨蛋的議題不願出面辯論，是因為柯文哲在害怕自己一開口辯論起來，就像「網紅沒化妝就去做直播一樣」，完蛋了見光死，所有的爛帳都將被人檢討。

連勝文認為，柯文哲一上任就把大巨蛋變成全亞洲最大的爛尾樓，同時招商成績還創下台北市有史以來最低，他作為台北市長應出面參與辯論，但柯文哲卻遲遲迴避，無疑是怕自己做的爛帳都要攤出來被人家檢討，「就像網紅沒化妝就去做直播一樣，完蛋了見光死。」

連勝文指出，信義區如果把信義計畫區除掉，其實還是一個老舊的社區，和4年前根本一樣，「難道這就是我們台北嗎？難道這就是我們充滿信心，要往世界、一流城市邁向的台北嗎？」同時連勝文也不忘力挺丁守中和秦慧珠，肯定這些願意真正有在做事的人，願意出面替柯文哲收這個爛攤子。

對此，柯文哲今接受媒體採訪提及「迴避辯論」一事時，則反酸「其他兩位候選人（指姚文智和丁守中）是整天吃飽閒閒沒事，他們只有選舉，我們是還在上班的。」柯文哲表示，要等到11月8號後向市府請假以後，才會專心來處理選舉的事宜，目前因為還要上班，會先以跑市府的行程為主。