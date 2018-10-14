甲子園案唱衰駐日代表處 PTT鄉民破案：中國網軍帶風向

台灣球迷在甲子園被毆事件，遭到中國網軍於PTT發文帶風向。（資料照）

2018-10-14 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕1名到甲子園看球的台灣球迷遭日本球迷毆打，協請駐日代表處協助翻譯，事件落幕後在PTT遭人渲染，欲把駐日代表處公親變事主，有心人士成功吸引香港媒體抄文，如法炮製「關西機場事件」，但有PTT鄉民查出，所有企圖帶風向的帳號均為中國網軍使用翻牆軟體VPN所為。

PTT鄉民昨日晚間在「爆卦」中指出，遭日本球迷毆打的台灣民眾事後出面澄清，駐日代表處全程就只有擔任翻譯，與此事並無關係，不料竟有至少13名網友在貼文下方唱衰駐日代表處，甚至發文攻擊意圖帶風向，PO文鄉民查詢這13人的IP位置，發現全為使用翻牆軟體VPN連上台灣網域的中國網軍。

翻牆軟體VPN可使中國民眾突破中國網域封鎖，在獲得他國IP位置後匿名、安全地連上台灣網頁；PO文鄉民舉例，目前時常於PTT發文帶風向的帳號IP有的來自烏克蘭，有的則在沙烏地阿拉伯，在他整理的列表中，還有連上委內瑞拉、墨西哥、瑞士、俄羅斯網域再進攻PTT的中國網軍。

PO文鄉民警告，「支那駐聯合國大軍已經無孔不入的入侵ptt」，幾乎所有的看板都能見到同1種聲浪持續性地「洗腦帶風向」，由此可知無法追查帳號來源的臉書、新聞媒體留言板中，可能存在更多中國網軍，「我們能作的只是高調繼續戳破他們的造假帶風向詭計」。

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