侯友宜挑偏綠區成立競總：要執政黨看清人民力量

侯友宜新莊區競選總部成立大會今天下午在新莊陽光草坪舉行。（記者陳心瑜攝）

2018-10-14 20:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕賴揆宣布停建深澳火力電廠，話題仍持續延燒，國民黨新北市長參選人侯友宜更諷行政院長賴清德「說要停建」，但下面的人卻說不要，重申對於深澳燃煤電廠停建的三項訴求，包括行政院正式公告、環保署撤銷或廢止環評、立法院也應做出決議等。侯友宜更在台上更激昂催票，提醒支持者不管風雨，一定要出門投票，「我們用團隊打敗執政不好的人，讓他學會看清楚，什麼叫做人民的力量。」

侯友宜新莊區競選總部成立大會今天下午在新莊陽光草坪舉行，競選總部估計會場湧進約一萬兩千名支持者，議長蔣根煌、市議員黃林玲玲以及市議員參選人蔡建棠也同台爭取支持。

由於侯友宜今天批評蘇貞昌不反深澳，怎能自稱會做事？此言一出，遭蘇反指「負面選舉」，侯友宜說，由於深澳燃煤電廠環評有三年保障期（效力），不會廢止也不會撤回，「老縣長（指蘇貞昌）的態度就是不敢表態反對建深澳燃煤電廠」。

侯友宜表示，賴清德上週五說要停建深澳，但不到一夜，能源局就表示環評有三年保障期，他反對深澳是為了保護環境生態、人民健康，這是執政者應該做的事情，實實在在地說出守護人民健康的心聲，希望執政黨聽進去。

由於新莊通常政治版圖屬於綠大於藍，現場湧進萬名支持者，是否覺得對勝選有信心？侯友宜說，38年的公職生涯從不分顏色，只認對錯是非，集正向的力量向前走。新莊人都是古意人、都是實實在在的人，要黏鬥陣正向的力量向前走。