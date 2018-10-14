盼為民主挺身而出 姚文智：我不入地獄，誰入地獄？

民進黨台北市長參選人姚文智「內湖南港區後援會」成立授旗授證大會14日舉行，總統蔡英文到場力挺。（記者簡榮豐攝）

2018-10-14 19:44

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智近日陸續於選區後援會成立授旗授證大會，今輪到內湖南港區。姚文智致詞指出，今年首都選舉有三大危機，包括民主、台灣主權及首都發展；他喊話，首都選舉唯獨他一個「台灣派」，他甘願為台灣民主挺身而出，「我不入地獄，誰入地獄？」

民進黨台北市黨部為姚文智營造氣勢，自9月28日至10月20日於北市六個選區後援會，各舉辦一場授旗授證大會，總統兼黨主席蔡英文、黨籍行政院長賴清德分別接連出席擔任嘉賓，替姚文智及黨籍議員參選人站台造勢。內湖南港區場今天下午於內湖國中活動中心舉行，姚陣營表示，現場湧入約2000人。

首都選舉是「三腳督」 姚文智自許唯一「台灣派」

姚文智表示，今年首都選舉是「三腳督」，有兩個「中國派」，一是市長柯文哲的「兩岸一家親」，另一則是國民黨參選人丁守中的「九二共識」，唯獨他是代表實現台灣本土路線、抱著台灣心的「台灣派」。

他說，不少支持者可能怕國民黨「借屍還魂」，繼而傾向投柯，心才會還沒回來，但他仍很有信心，這場選舉「看似艱難，實則簡單」，因為中國派只有2個，台灣派只有1個。

姚文智提到，這場選舉有3個危機，首先是「民主的危機」；他指柯文哲，「有個人說錯話、說謊或做錯事，都能不了了之」，不想接受議會監督，又不參與市長參選人辯論，還說別人「吃飽閒閒」，但他明明在街頭衝鋒陷陣，這種無知傲慢，後面動員網軍和柯粉，讓很多人政治人物噤若寒蟬，這是一種新的民粹主義，也是新的民主危機，民主成果將可能破壞殆盡。他說，「姚文智甘願為台灣民主挺身而出，我不入地獄，誰入地獄？」一定要鞏固台灣、深化台灣民主，讓台灣民主繼續向前走。

姚表示，其次是「台灣主權的危機」，台北市作為首都特別明顯，「柯『萊爾』（liar，騙子）」遇到中國就轉彎，舉凡李明哲、周子瑜、宋芸樺事件，甚至是令人髮指的器官活摘都是例證；他說，要柯解釋為何去中國18次，對方不講，要求譴責器官活摘的暴行又不要，還回嘴「誰理你」，這表示台灣主權，遇到一個只想閃避、不敢指出中國壓迫台灣，而且還想走向兩岸一家親，共圓中國夢的市長，如此一來，首都就走向危機。

姚文智：愛民要真的為台灣人民利益著想

姚表示，行政院長賴清德日前說「首都市長要和國家有相同價值」，柯文哲回應「愛民」就一樣，「但是中國共產黨也愛民啊，他們也愛台灣啊，什麼是愛民？」姚說，愛民的價值，要怎麼實現，就是路線的問題，是不是真的站在台灣人民的利益著想？這正是台灣主權的危機所在。

姚文智說，第三就是「首都發展的危機」，他批柯，大家都覺得吳敦義很會說謊，但柯更比吳「技高一籌」；柯的市政建設乏善可陳，很多事情跳票，任內更沒有一條捷運，又不斷說自己還債520億，這些都是人民納稅錢，還有靠著作帳美化數字，竟延攬為自己的功勞，但若省錢明明是人民的功勞才是。

姚強調，國家首都百廢待舉，需要有魄力的首長改革，台北市長絕不該是「練肖話」的市長。