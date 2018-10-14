他先秀黨證 柯P家長會長後援會長嗆：人民當狗嗎？

台北市長柯文哲家長後援會今天下午成立，席開40桌，主辦方北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲（中）會前秀出黨證、狂轟民進黨。（記者沈佩瑤攝）

2018-10-14 19:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲家長後援會今天下午成立，席開40桌，主辦方北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲會前秀出黨證、狂轟民進黨，他痛批，4年前「黨把我們牽去挺柯文哲，4年後忘記把我們帶離開」，請問一下「人民是狗嗎？牽我去哪就去哪？」謝還嗆，若黨要開除他，記得原因要寫上「我支持柯文哲！」

謝俊州直言，「我們很簡單，誰挺教育、我們就挺誰」。他認為，另外兩位參選人長期在立委的職責上在教育部分愧對所有家長，這就是為什麼要再給柯文哲一次機會，4年來柯文哲至少跟所有家長學校開過N次協調會、傾聽家長聲音，其他參選人從還沒有擔任民意代表到現在，有沒有柯4年來做得多？家長心裡都有感觸。

由於外界質疑謝俊洲民進黨員身分，謝也當場拿出黨證表明，自己入黨20年，很多人罵他是假民進黨，但他從小就是台獨主張，可是在選市長部分，一定要支持對的人，他還酸「別忘了，4年前黨把我們牽去挺柯文哲，4年後忘記把我們帶離開」，「只因為這次黨推出的候選人...」他一句話說出口卻吞回去，隨即反嗆：「請問人民是狗嗎？沒有自我主張判斷支持誰嗎？」

謝表示，民進黨支持者分裂是事實，大家都心知肚明，有挺姚的也有挺柯的，這是絕對事實，他自己20年來沒有靠民進黨吃穿、靠的是自己對黨的支持，2年多前他也是蔡英文總統家長後援會的總會長，現在支持小英總統，行政院支持賴院長，但台北市長部分，「抱歉！我們只能支持4年前你帶我們支持的柯文哲」！