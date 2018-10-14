獨家》遞補楊偉中遺缺 沈伯洋出任黨產會委員

黨產會委員楊偉中的黨產會兼任委員遺缺已由國立台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋（見圖）出任。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-10-14 18:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會委員楊偉中於8月底在南太平洋庫克群島為救落水女兒不幸溺水身亡，得年47歲。其黨產會兼任委員職缺，5日起由國立台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋接任。

沈伯洋筆名「撲馬」，畢業於台灣大學法律系，留美獲得美國加州大學犯罪與法律社會學博士，專長領域為刑法、法律社會學、刑事政策、研究白領犯罪。

沈伯洋在「想想論壇」自述提及，他在台大碩士班時，鑽研女性主義與監獄學時「性格大變」，得了一種想要探求正義的病。然而現實殘酷，人生有6年在補習班教授「刑法」，鞏固了台灣奇妙的法學教育結構以及病態的資本制度。

黨產會人士指出，沈是黨產會主委林峯正延攬找來的優秀人才，同時也是台灣人權促進會執行委員，對轉型正義有獨到見解，專治黨國犯罪。

據悉，黨產會兼委沈伯洋已參與黨產會運作，第一次開會就參加黨產會10月9日開鍘中影的委員會議，會中全體一致認定中影為國民黨的附隨組織。

此外，另一專責轉型正義的促轉會，目前正、副主委懸缺中，但促轉會官網已將前副主委張天欽個人簡介全部刪除，但上週六（6日）已請辭主委的黃煌雄簡介卻未更新刪除，大頭照仍高掛在網頁上。