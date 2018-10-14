網紅改編「台鐵版」競選歌 丁守中看了「嘴角失守」

國民黨台北市長參選人丁守中日前公布競選歌曲「台北的未來在手中」，超洗腦旋律帶起網路熱度。（資料照）

2018-10-14 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前公布競選歌曲「台北的未來在手中」，超洗腦旋律帶起網路熱度，網紅、脫口秀主持人都瘋「改編」，令網友直呼「笑到翻掉！」就連丁守中看到影片後也忍不住「嘴角失守」，表示「太有才」。

華視主播、網紅「視網膜」陳子見，10日於臉書粉絲專頁發布最新影片，一開頭即kuso丁守中競選歌，改編成「中國的未來在敲喪鐘」、「反攻不等候，統一不是夢，中華兒女的青天白日夢」等語，網友們大讚「眼球新說唱」、「怎麼連不準的趕拍都抓得那麼準」、「笑到肚子痛」等。

脫口秀主持人「博恩」，也在週五釋出脫口秀影片，最後的段子由團隊特別作出「台鐵版」歌曲，博恩熱唱「台鐵的未來在排骨便當」，連原作中的尷尬也模仿得唯妙唯肖，惹得現場觀眾笑聲不斷，粉絲也在網路上紛紛留言「原來是業配啊」、「聽完肚子都餓了」、「滿腦子都是便當」、「超級嘲諷搞笑」、「這個比丁守中猛」等。

據《台視》報導，丁守中看到「台鐵版」影片後，當場「嘴角失守」，丁守中的幕僚也稱改編版「太有才」。目前似乎無提告意願。

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