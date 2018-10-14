護藻礁遊行 陳學聖：我不為選舉，辯論輸的人退選

桃園市長參選人陳學聖率領群眾對著市府門口大喊。（記者陳昀攝）

2018-10-14 18:47

［記者陳昀／桃園報導］藻礁議題延燒，國民黨桃園市長參選人陳學聖今天下午「路過」桃園市政府，帶領群眾高喊「護藻礁、救桃園」、「換掉鄭文燦、撤掉觀塘案」，陳學聖指出，他不是為了選舉，是真心想守護藻礁，呼籲現任市長鄭文燦出面就此辯論，輸的人退出這次市長選舉。

由於今天的「護藻礁、救桃園」遊行並未通過申請，陳學聖號召民眾自發到府前路過捍衛藻礁與桃園人的尊嚴，市議員劉茂群、舒翠玲、詹江村、魯明哲、萬美玲、陳美梅等人，以及黃國園黨部主委于北辰到場聲援，聚集近200人一同高喊標語、痛斥鄭文燦對藻礁保護態度不積極、昨是今非，眾人在府前廣場輪流喊話，再繞行市府一圈，最後對著市府大門吶喊，但今天是星期天，沒人出來回應，活動約1小時結束。

陳學聖指出，自己今天不穿競選背心，就是不想被抹黑成造勢，而且護藻礁不分藍綠，自己不是為了選舉，是真心想守護藻礁，要鄭文燦出面與他辯論，若自己輸了就心甘情願不選市長，否則鄭文燦退選。

「國家已經完蛋了！」陳學聖說，國民黨執政時代，要保護藻礁不需要政治抗爭，民進黨政府卻手段粗糙、強硬蠻幹，痛斥鄭文燦不敢面對他、就藻礁議題辯論，也喊話說「你不能面對我，就代表不能面對所有公民！」