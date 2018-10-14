盧秀燕競總成立 宣示與執政黨「直球對決」

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左4）今天成立競選總部，藍營大咖包括前總統馬英九（左3）、國民黨主席吳敦義（右3）、新北市長朱立倫（左2）、前市長胡志強（右2）等人同框，展現團結氣勢。（記者陳建志攝）

2018-10-14 16:51

〔記者陳建志／台中報導〕決戰中台灣！國民黨台中市長參選人盧秀燕今天成立競選總部，藍營大咖包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人都出席，吳敦義舉武俠小說《飛燕驚龍》比喻，強調盧秀燕將戰勝林佳龍，盧秀燕則說要跟無能的民進黨政府「直球對決」，現場近千位支持者旗海飄揚、「凍蒜」聲不斷，展現團結氣勢。

台中市長選戰至今藍綠膠著，雙方都展現勢在必得的決心，國民黨台中市長參選人盧秀燕今天上午舉行競選總部成立大會，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長朱立倫、前市長胡志強、前縣長黃仲生、陳庚金和多位立委、市議員都出席，吳敦義並為盧秀燕披上彩帶還親授戰旗。

前總統馬英九站台時說，這個星期已經到台中助選4天，因為台中實在太重要了，並舉天下雜誌評比，台中市在六都中排5名，全台則排16名，這樣的成績讓人失望，並批中央執政包括一例一休，造成勞工、資方都不滿意，兩岸關係不好除了讓中客減少，外交也挫敗丟了5個邦交國，邦交國比偽滿州國23個還少，就連世界衛生大會和國際民航組織也無法再去。

馬更批，執政黨之前說深澳不建會缺電，結果現在不建卻又說不會缺電，根本缺乏完整規劃，並說台灣去年經濟成長率2.85%，但是全球的經濟成長率卻達3.7%，台灣經濟表現其實已落後世界，呼籲大家團結一起光復台中。

國民黨主席吳敦義站台時則說，自己喜歡看小說，特別舉臥龍生創作的武俠小說《飛燕驚龍》比喻這場選戰，強調飛燕來龍怕就跑了，並說台中火力發電廠在台中多年，是全球第2大發電廠，10部機組都已經老舊，呼籲大家「市長換人」、「空氣換新」。

盧秀燕則說，她要和胡作非為、施政無能、違法濫紀的民進黨政府「直球對決」，強調台中過去好山好水，但這幾年來在民進黨錯誤的能源政策下，造成台中籠罩在空污中，更批評台中薪資水準是六都最後一名，自己為了讓台中有好空氣、好生活才挺身而出。

盧秀燕並說，當選後全力拚經濟，提出「台中富市3」，以及「前店、後廠、自由港」富強城市的三大策略來提振台中經濟，還說當選後將推動林佳龍做不到的事情，包括調降地價稅、恢復65歲以上老人健保補助，以及公托公幼倍增計畫，全力贏回台中。

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