直布羅陀公司獲得潛艦國造合約 美官員：騙局？

潛艦國造標案由直布羅陀Gavron Limited公司取得技術顧問合約，美國官員憂心最後是「fraud（騙局）」。（資料照）

2018-10-14 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕潛艦國造箭在弦上，直布羅陀商Gavron Limited公司取得近10億元的台船潛艦技術顧問合約，據稱就是投標廠商中唯一擁有輸出許可，此事已引起美方重視。美國國防官員指出，這件事到最後可能是個「fraud（騙局）」，這也會讓美方未來對台灣軍售時強化管制與審核的程序。

據《蘋果日報》報導，該官員與台灣學者聊天時透露此事，他認為，Gavron Limited（GL）設在伊比利半島的直布羅陀，是英國屬地，所以GL與台灣之間的「輸出許可」，是讓GL可以擔任台灣設計潛艦的顧問，但GL是不是有能力設計？或者是否有潛艦設備的輸出許可？是否能徵到設計人才？都沒有保證。

這名官員說，此次台灣與GL的設計顧問合約讓美國緊張，原因在於英國潛艦主要是核動力，使用的是美國三叉戟飛彈發射系統，因此憂心美國系統被GL公司洩露出去。美國官員指出，也許英國海軍同樣擔心和潛艦設計外洩。

美國官員舉例，伊拉克政府1981年聘用火砲專家布爾（Gerald Vincent Bull）打造巴比倫大砲，射程可達1000公里，嚴重影響以色列安全，巴比倫大砲試射後，布爾就被暗殺，假如台灣在潛艦國造時聘僱專家，應嚴密保護，避免遭中國特工毒手。

我海軍司令部強調，台船公司是依法依招標，並且展開了反查證工作，海軍會配合國會意見，準時達成潛艦國造的目標。