將英語變官方語言 馬英九有意見

馬英九說，「將英語變為官方語言，我有很大的保留」。（記者蔡文居攝）

2018-10-14 16:42

〔記者蔡文居／台南報導〕前總統馬英九今天下午到台南為國民黨市長參選人高思博站台助選，他先前往東區關帝廳參拜，隨後再與高思博步行到附近的高思博競選總部與民眾座談，受到民眾的熱情歡迎。對於將英語變為官方語言，馬英九並不以為然。他說，他同意加強英語教學，但並非什麼都要雙語化，「將英語變為官方語言，我有很大的保留」。

馬英九表示，聽說台南之前在賴市長任內有在推動雙語化，但他看到有一些措施，跟我們想像中的雙語化好像有滿大的距離，風景區有英語標示、小學有外籍老師教英文，這恐怕還不夠。

他表示，加強英語加教學，他百分之二百贊成，但卻不一定什麼都要雙語化，學生學自己本國的歷史、地理、文化還是要用中文學，但可同時了解英文怎麼表達，而非上課都說英文，這並非是很好的政策，可以教英語，但千萬不要變成「純美語」，這對小孩的發展並沒有好處。

他表示，把英語變為官方語言，他有很大的保留。全世界以英文為官方語言的國家，他們幾乎是英國或是美國的殖民地，因殖民政權教他們英文目的不是為了提升他們英文水準，而是為了比較好統治，在這種情況下，特別要注意不要落入這個窠臼。

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