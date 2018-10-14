湖口、關西、芎林3服務處成立 楊文科聯合造勢

國民黨新竹縣長參選人楊文科天與黨籍鄉鎮長、縣議員參選人，一同成立湖口鄉、關西鎮、芎林鄉等3個競選服務處，聯合造勢。（記者廖雪茹攝）

2018-10-14 15:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天與黨籍鄉鎮長、縣議員參選人，一同成立湖口鄉、關西鎮、芎林鄉等3個競選服務處，3鄉鎮長林志華、吳發仁、莊雲嬌都出席力挺，向鄉親懇託支持縣政、鄉政、鎮政緊密結合，建設發展切合民意的國民黨參選人。

位在湖口鄉中興街的楊文科縣長、林志華鄉長參選人聯合競選服務處，一早鑼鼓喧天，楊文科競選總部主任范振宗披彩帶、縣黨部主委陳見賢贈好彩頭、湖口鄉競選召集人陳壂全贈包粽。楊文科關西鎮競選服務處成立，鎮長參選人劉德樑聯合造勢；楊文科芎林鄉競選服務處成立，鄉長參選人黃正彪、楊秋賢及縣議員參選人劉展源一同舉行聯合造勢大會。

楊文科向鄉親們懇託，說明每月發放敬老福利津貼3000元、鄰長為民服務費2000元等十大政見；他對各鄉鎮的建設藍圖，也詳盡提出政策規劃，強調當選後無縫接軌，服務鄉親。

湖口鄉如中山高湖口交流道聯絡道路拓寬，以及打通湖口服務區引流便道，湖口營區支線新闢及拓寬工程等。關西鎮像是推動牛欄河周邊土地解編及活化、設置牛欄河水質監測站杜絕河川污染。芎林鄉希望推動富林路道路改善工程、拓寬縣道115線（文德路）、加速推動芎林鄉行政區園區遷建等。