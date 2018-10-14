競總變身親子教室！林智堅手作萬聖小物為大遊行暖身。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-14 15:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅玩選戰創意，競選總部將於27日晚間舉辦萬聖節大遊行，邀請爸媽孩子一同遶舊城區「上街來搗蛋」，競選總部本周末也化身為「萬聖節搗蛋小物」親子教室，為大遊行暖身，林智堅下午就與滿堂親子們玩創意，製作可愛搗蛋桶，活動一開放報名當天秒殺，用親子教育活動打正向選戰，號召市民認同。

週六、日林智堅競選總部舉辦首場活動，開設萬聖節搗蛋小物手作教室，製作南瓜、蜘蛛造型氣球、搗蛋桶，服務處萬聖氣氛滿滿，小朋友大呼，「好好玩」、「我要用搗蛋桶拿很多糖果！」其中，搗蛋桶利用資源回收的奶粉罐，美化裝飾成小鼓和鼓棒，林智堅笑說，「小朋友一定要帶桶子來大遊行玩，一起來搗蛋！」

林智堅競選總部不僅吹起一陣萬聖節氣氛，除了「明日新竹」主視覺正巧採用橘色外，也搭配萬聖節裝飾，搗蛋氛圍濃厚。林智堅說，他和各位爸爸媽媽的心意一樣，都希望讓下一代的生活更好，因此他創造不一樣的選舉文化，四年前延續至今，都採用親子劇模式，「選舉可以很好玩、很有趣！」用歡樂的方式創造明日新竹，也深受孩童喜愛，甚至有小朋友主動跟他說「市長叔叔，我喜歡去中央公園！」政績連小朋友都看得見。

林智堅四年前舉辦萬聖節大遊行，迴響熱烈，不少支持者都在問「什麼時候還有萬聖節遊行」，競選總部延續創新選戰打法，主辦的「上街來搗蛋—萬聖節大遊行」活動，將於27日晚間6點半登場，於市政府前廣場集合出發，經過中山路、北門街、東門街、復興路、文昌街、東門圓環、文化街、府後街、北大路，最後回到演藝路。

林智堅表示，競選團隊用心籌備這場活動，絕對會是一場好玩、快樂的大遊行，邀請市民與「幸福特攻隊」一起同樂。遊行隊伍中有許多精彩的特技表演、各式各樣新奇的變裝人物，還有五彩繽紛的萬聖列車，知名馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」及新竹在地劇團「好玩的劇團」也將參與這場盛宴。