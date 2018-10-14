朱立倫臉書開砲駁政院 蘇貞昌：市長不是跟中央吵架

針對深澳電廠的核定始末，新北市長朱立倫昨晚在臉書PO文反擊行政院扭曲事實，民進黨新北市長參選人蘇貞昌對此表示，市長是要能跟中央溝通、爭取預算，不是整天跟中央吵架。（記者賴筱桐攝）

2018-10-14 15:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對深澳電廠的核定始末，新北市長朱立倫昨晚在臉書PO文反擊行政院扭曲事實，民進黨新北市長參選人蘇貞昌對此表示，市長是要能跟中央溝通、爭取預算，不是整天跟中央吵架。

蘇貞昌今天下午出席新北市原住民族聯合文化活動，與朱立倫行程錯開半小時，兩人一前一後抵達會場。

是否認為國民黨應共同承擔深澳電廠責任，蘇貞昌說，行政院講得很清楚，各方面資料也很明白，要選市長應該好好地討論市政，向市民報告，不要只有一個深澳電廠議題，這樣不好。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜質疑不敢對深澳電廠表態，「會做事」淪為空談。蘇貞昌認為，會規劃、有執行力、會做事的首長，不是整天只會講反深澳，整天只是口水。他強調，深澳問題已經過去了，侯友宜還在一直消費「反深澳」，卻不敢面對市民，連青年學生籌辦的辯論會也拒絕參加，他引用朱立倫的說法，「一個高格調的選舉要辦辯論」，現在侯友宜逃避辯論，不敢談市政議題，好可惜。

被問到對朱立倫在臉書砲轟行政院長賴清德的看法，蘇貞昌表示，要做市長的人，是要能跟中央溝通，不是整天跟中央吵架，市長要為地方向中央爭取預算，他當年擔任台北縣長時，向中央爭取大筆預算，才能解決汐止的淹水問題，興建漁人碼頭，把二重疏洪道整治得那麼漂亮。市長要能把自己的計畫、規劃講清楚，爭取到預算，同時有執行力，才能為市民創造福利。