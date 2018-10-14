盤點古樸建築 劉曉玫提美學改造

保留傳統日式建築的花蓮「紅葉溫泉旅社」，自日治時期開發迄今已逾百年，擁有當地人早期泡湯的共同記憶。（記者王峻祺攝）

2018-10-14 15:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長參選人劉曉玫今提「全縣美學大改造」政見，有感而發「藝術即生活，生活即藝術」。劉曉玫說，花蓮留有許多古樸建築，未來可透過專責美學小組盤點後，協助13鄉鎮市規劃屬於自己的美學風格，保留花蓮人的集體城市記憶。

劉曉玫說，花蓮好山好水，是天生的美人胚子，但過去在都市與鄉村的美學規劃上，長期受到忽略，反觀鄰近台東縣，聘請交通大學教授張基義擔任副縣長兼「美學CEO」，打造出令人驚豔的台東城市美學，還被知名設計雜誌LaVie評為與日本福岡、中國成都及泰國清邁並列齊名的亞洲風格城市。

她說，花蓮應急起直追，發展自己的獨特美學，除成立專責城市美學小組，聘請專家學者、花蓮在地藝術家，規劃各鄉鎮市的整體美學發展外，也應補助民眾與商家進行招牌美化、老舊建築拉皮及舊建築群的藝術化。

劉曉玫說，歷史悠久的古樸建築，乘載著花蓮人珍貴的歷史記憶，預計將編列預算維護、翻修古建築群，並推動「一鄉鎮一特色」，設立各鄉鎮街道裝置藝術、美化市容，另嘗試設置駐村藝術家，鼓勵海內外藝術家到花蓮創作。

她指出，花蓮市溝仔尾與美崙溪也要整治成為城市親水走廊，提供居民舒適宜人的休閒空間，並配合前瞻基礎建設計畫，落實電線桿地下化，透過整體城市美學的規劃設計與保留，讓民眾及遊客都有機會能夠更深入認識花蓮美麗的今昔面貌。