批柯文哲是Liar 簡余晏盼別再稱她是「前觀傳局長」

2018-10-14 15:30

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智近日陸續於選區後援會成立授旗授證大會，今輪到內湖南港區。前北市府觀傳局長簡余晏現身力挺姚，致詞提到盼外界別再介紹她是「前觀傳局長」，「叫我余晏就好」；她更批市長柯文哲是Liar（騙子），不僅在大巨蛋案和遠雄密會，重大工程進度沒效率，甚至拿人民納稅錢謊稱還債520億元。

簡余晏登台表示，希望大家不要再介紹她是「前觀傳局長」，「叫我余晏就好」；她說，自己在市府任職時做得很認真，很多人問她，都熟識柯文哲及姚文智，究竟兩個要選誰？台下高喊「姚文智」，簡回應，「沒錯！這是我心裡的答案！」她強調，4年前支持柯文哲，用「真・柯文哲」包裝他，但現在發現，姚文智才夠「真」，「真・姚文智」才該獲得市民支持。

談到柯文哲，簡余晏直言柯就是Liar，她批評柯施政沒效率，但柯卻標榜自己很有效率，「就是Liar」，事實上北市重大工程完成度僅6%，「如果是姚文智會快1倍以上」。她也說，大巨蛋案中，柯文哲稱沒有進度，但擺在眼前的事實是愈蓋愈多，柯文哲可以密會遠雄嗎？「這是第二Liar」。她也提到，柯的「第三個Liar」就是宣稱還債520億，但這些都是來自人民的納稅錢，這種事不可說謊。