6連霸市議員何敏誠拚連任 陳雷唱「猴賽雷」助拳

立院副院長蔡其昌（左一）、立委黃國書（右一）拉起何敏誠的手高喊凍蒜。（記者許國楨翻攝）

2018-10-14 14:47

〔記者許國楨／台中報導〕6連霸台中市議員何敏誠拚連任，今天與市長林佳龍成立東區聯合競選總部，多位民代及市府官員到場力挺，肯定何過去對大台中及東區所做的各種貢獻，知名台語歌手陳雷也驚喜現身獻唱代表曲「歡喜就好」、「猴賽雷」等曲，預祝何敏誠高票當選。

何敏誠東區聯合競選總部成立，立院副院長蔡其昌、交通局局長王義川、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅夫人及許多東區里長到場力挺，蔡其昌說，何敏誠是對自身專業最負責的議員，每次市議會開會不論何種議程他必定出席到結束，認真問政有目共睹；黃國書則說，台中市洲際棒球場也是要歸功於何敏誠當初關鍵性爭取，呼籲鄉親支持代表民主傳承的何敏誠。

王義川提到，大台中躍升第二大城，各項交通建設開展，其中跟東區最密切的鐵路高架化就是何敏誠爭取的，王義川並分享當初在鐵路高架化開工典禮時，何敏誠還力抗國民黨帶領的反鐵路高架化隊伍，然而現在台中市長參選人盧秀燕，卻說鐵路高架化是她爭取的功勞，現在看來實在諷刺。

何敏誠說，近期出1本自傳新書，內容提到過去議長買票風氣盛行，但自己拒絕誘惑不收錢造成各方迴響，但他也特別強調，目前選情危急，議員還是要先選上才能繼續代表出戰，讓他能持續為東南區打拚、讓大台中蛻變。

活動最後知名台語歌手陳雷驚喜現身獻唱代表曲「歡喜就好」、「猴賽雷」等曲，現場千位鄉親同樂，宛如一場小型演唱會，陳雷也充當主持人，舉辦有獎徵答，贈送演唱會海報，預祝何議員高票當選。

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