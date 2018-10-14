石虎自治條例再受挫 綠營批藍營愧對市民

「台中市石虎保育自治條例」二度送審，再被市議會法規會封殺。（記者黃鐘山翻攝）

2018-10-14 14:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市為石虎族群分布棲地的樞紐，市府擬訂「台中市石虎保育自治條例」草案，兩度送交市議會審查都未能通過。市府對此表示遺憾，強調會繼續爭取議會支持；市議員江肇國今（14）日則說，在野黨前倨後恭自相矛盾，愧對市民！

台中是石虎族群分布棲地的樞紐，也是重要生態廊道，市府為保育石虎的生態棲地，積極擬訂「石虎保育自治條例」草案，市議會今年6月審查，藍營議員質疑條例中所謂友善環境、友善耕作不夠具體，也未明確限定保育範圍…要求農業局修正後再審。

農業局修正包括加強自治條例內石虎保育實質工作，以及對石虎熱區定義、各機關業務權責、石虎保育計畫具體項目、石虎保育委員會及石虎保育獎勵規定等條文進行修訂。

法規會再次審議時，藍營有人擔心自治條例通過後，影響民眾開發利用土地的權益；有人認為，應舉辦公聽會讓民眾了解此自治條例內容，以及相關開發限制。草案最後仍未獲審議通過，對此，市府感到遺憾，強調相關保育工作仍會持續進行，並持續爭取下一屆議會支持。

江肇國表示，石虎保育是台中花博主軸之一，在花博開幕前夕，此自治條例遭到封殺實在惋惜。在野黨在審查會上一面喊保育石虎，又一面杯葛，立場自我矛盾，只是為反對而反對，這樣的立法態度實在愧對市民，令人遺憾。

江肇國強調，林佳龍市長上任以來，市府對於生態永續的努力不曾間斷，從柳川整治還地於河、茄苳樹生態公園還地於樹，到石虎保育自治條例，還地於台灣現存唯一原生貓科動物「石虎」，都可見對生態永續的實踐。